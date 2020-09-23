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Среда, 23 сентября 2020, 11:39 мск

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Смертность от Covid-19 в России пошла на спад

За сутки в России выявили 6 431 заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в 85 регионах. В оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 отметили, что в 24,2% случаев (1557 человек) среди новых инфицированных заболевание протекает без симптомов. В итоге на сегодняшний день суточный прирост составил 0,6%, а общее число заболевших с момента вспышки Covid-19 в России составило 1 122 241 человек.

Больше всего заразившихся за день обнаружили в Москве (+970), Подмосковье (+215), Санкт-Петербурге (+208), а также в Ростовской (+183) и Воронежской (+152) областях. Наименьший прирост за сутки был выявлен в Чечне – 0,2%.

Смертность от Covid-19 в России пошла на спад

За день выписали 5 750 человек, а за все время с начала распространения коронавируса в России – 923 699 пациентов. За минувшие сутки от Covid-19 и вызванных им осложнений умерло 150 человек, за весь период – 19 799.

Роспотребнадзор сообщает, что было проведено более 43,6 млн тестов на коронавирус нового типа, в том числе 291 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 217 919 пациентов.

Отметим, что по данным на 22 сентября от коронавируса и вызванных им осложнений скончались 160 пациентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.09.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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