Ученые рассказали о благоприятных условиях для распространения Covid-19

Коронавирус нового типа сохраняет активность в каплях слюны заражённых людей долгое время даже в очень жаркую погоду, при условии высокой влажности, выяснили ученые.

Кроме того, июль стал пиковым месяцем в распространении Covid-19 в Северном полушарии, заявили они. Ученые объяснили это тем, что ветер способен повышать заразность вируса в десятки раз, а социальная дистанция становится бесполезной. Ученые также предупреждают, что зимой возможность заразиться также возрастет, поскольку низкие температуры нередко сопровождаются сильными порывистыми ветрами, пишет MedikForum.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.09.20

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