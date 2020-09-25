Эксперты указали на преждевременность мнения о второй волне Covid-19

Оценивать волну заражений коронавирусом следует, исходят из соотношения между числом заболевших и выздоровевших, считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Самая главная история в этом деле – это разница между количеством выявленных и количеством выписанных. Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика. В Питере ситуация другая. В Нижнем Новгороде другая. Во многих регионах количество выписавшихся и выздоровевших меньше, чем количество вновь появившихся», – приводит ее слова РБК.

В связи с этим наметившийся рост числа заболевших Covid-19 неверно называть «второй волной». Эксперт отмечает, что формальные признаки наступления волны отсутствуют, существует лишь разница между прошедшим периодом и новым периодом, пояснила Попович.

О том, что нельзя говорить о второй волне заявил и профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что некоторый подъем заболеваемости нельзя назвать новой волной коронавируса. По его словам, в России еще не завершилась первая волна, а гражданам следует быть готовыми соблюдать противоэпидемические меры.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.09.20

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