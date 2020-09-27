Суточная заболеваемость Covid-19 в России выросла, а смертность снизилась

За последние сутки в России выявили 7 867 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 83 регионах. Из их числа у 2077 человек (26,4%) болезнь протекает бессимптомно. В оперативном штабе по борьбе с распространением Covid-19 сообщили, что суточный прирост в России составил 0,7%, нарастающим итогом подтверждено 1 151 438 случаев заражения.

Больше всего за день больных Covid-19 обнаружили в Москве (+2016), Санкт-Петербурге (+227), Подмосковье (+226), а также в Ростовской (+188) и Нижегородской (+167) областях. Ни одного заболевшего за сутки не выявили в Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наименьший суточный прирост зафиксирован в Чечне – 0,2%.

За прошедшие сутки в России было выписано по выздоровлению 3068 человек, а за весь период с начала вспышки – 943 218 человек. За день в РФ от коронавируса и вызванных им осложнений умерло 99 пациентов, а за все время – 20324 человека.

В Роспотребнадзоре рассказали, что за весь период проведено более 45,1 млн тестов на Covid-19, в том числе 379 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением врачей остаются 220 195 человек.

Отметим, что по данным на 26 сентября, в России за день было выявлено 7 523 заболевших, а от инфекции умерло 169 пациентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.09.20

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