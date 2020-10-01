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NewDayNews.ru

Четверг, 1 октября 2020, 09:17 мск

Новости Пандемия коронавируса

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Врач назвал главную ошибку заболевших коронавирусом

По словам врачей, самой большой ошибкой заболевшего коронавирусом человека является самолечение. При первых признаках недомогания нужно обращаться за медицинской помощью. При этом при легком течении болезни безопаснее лечиться дома.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что при симптомах недомогания, прежде всего, нужно вызвать врача на дом. «Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», – отметил вирусолог в эфире НСН.

Отличить признаки ОРВИ, гриппа и коронавируса несведущему в медицине человеку очень сложно. Например, симптомом Covid-19 является пропажа обоняния, но такой же симптом дают любые пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему.

«Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи – это уже для больницы», – сказал профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

Он подчеркнул, что главное – провести тест, а для этого не обязательно ехать в больницу, врач может взять мазок из носа, из глотки у пациента дома.

Москва, Зоя Осколкова

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