Детей и молодежь назвали главными виновниками распространения Covid-19

Главную роль в распространении коронавирусной инфекции нового типа в мире сыграли дети и молодежь. Такие данные приводят Принстонский и Калифорнийский университеты, а также Университет Джонса Хопкинса.

Исследователи изучили данные о 85 тыс. случаях заражения Covid-19 в Индии и постарались отследить пути распространения инфекции. В итоге им удалось отследить контакты заболевших. Они выяснили, что чаще всего источником распространения инфекции становились молодые люди и женщины. Также ученые считают, что в мире недооценивают роль детей в вопросе передачи вируса, пишет журнал Science.

Эксперты констатируют, что на детей и молодежь приходится треть случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, и именно они играют ключевую роль в распространении Covid-19. Наибольший удар инфекция наносит людям из возрастной группы 50-64 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.10.20

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