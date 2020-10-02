Ученые заявили об изменяемости коронавируса ради высокой заразности

Белковые шипы коронавируса SARS-CoV-2 , вызывающего Covid-19, способны принимать десять различных форм. Эта способность повышает его заразность, заявили британские ученые. Об этом сообщает Fox News.
Исследование проводили ученые из Института Фрэнсиса Крика. В ходе экспериментов они установили, что шипы вируса могут становиться более цепкими. «Ни у гриппа, ни у ВИЧ нет такого сложного механизма проникновения», – утверждают исследователи.
В лабораторных условиях белковые шипы вируса трансформировались буквально за 60 секунд. Однако в реальности для этого ему потребуется больший срок. Ученые полагают, что коронавирус изменяется, чтобы защититься от распознавания антителами.
Лондон, Иван Гридин
Лондон. Другие новости 02.10.20
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