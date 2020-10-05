Вирусолог рассказал о сроках сохранения иммунитета к Covid-19

Антитела в организме переболевшего Covid-19 человека сохраняются полгода. После этого возрастает риск повторного заражения коронавирусной инфекцией нового типа, рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, количество специфических антител начинает снижаться в крови уже через три-четыре месяца. «А к пятому-шестому месяцу клеточный иммунитет перестает отвечать на коронавирусный антиген», – приводит его слова РИА «Новости».

Переохлаждение также способствует повышению риска заразиться коронавирусной инфекцией. В связи с этим, ввиду наступления холодов, следует одеваться по погоде и избегать температурных перепадов. Кроме того, медики просят соблюдать санитарные правила в этот период.

Ранее, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев сообщил, что по его оценкам, эпидемия коронавируса, вероятно, закончится в России только к концу 2021 года.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.10.20

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