В России в два раза выросло число закрытых на карантин школ

За последние две недели число школ, которые ушли на карантин, выросло почти в два раза. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.

Ранее замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что по всей стране 3% школ ушли на карантин. В министерстве уточнили, что была допущена досадная ошибка, на самом деле закрылись 0,29% образовательных учреждений. Всего в стране насчитывается почти 42 тысячи школ.

Басюк также уточнил, что в первую неделю сентября коронавирусом заболели и не вышли на работу около 1 тысячи учителей. По его словам, в Роспотребнадзоре уточнили, что количество заболеваний педагогов находится в норме и достаточно стабильно.

Двумя неделями ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что всего полностью закрыты на карантин из-за Covid-19 112 (0,12%) образовательных организаций. По словам главы Минпросвещения, были выявлены идиничные случаи заболевания коронавирусом среди учеников и педагогов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.20

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