Большинство жителей России не хотят делать прививку от Covid-19

73% россиян не готовы к вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие около 20 тысяч человек.

Привиться от коронавируса готовы 23% опрошенных россиян, говорится результатах исследования, проведенного центральной общественной приемной председателя «Единой России». 4% респондентов отметили, что они уже переболели Covid-19 и прививка им не нужна.

Подавляющее большинство – 93% – заявили, что вакцинация должна быть добровольной. Лишь 7% сказали, что прививать от коронавируса нужно всех в обязательном порядке.

Из тех, кто готов сделать прививку, 24% опрошенных ответили, что выбрали бы отечественный препарат, а 13% предпочли бы вакцину иностранного производства. Для 63% неважно, кто изобрел вакцину, главное – ее эффективность.

Второй волны пандемии ожидают половина (52%) участников опроса, 37% не думают, что будет повторная вспышка. При этом 11% россиян и вовсе не верят в существование коронавирусной инфекции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.20

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