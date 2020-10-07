Инфекционист рассказала, как предотвратить переход Covid-19 в тяжелую форму

Тем, кто заразился коронавирусной инфекцией нового типа, необходимо следить за оксигенацией (уровень насыщения крови кислородом), чтобы не пропустить признаки развития тяжелой формы заболевания, рассказала заведующая терапевтическим отделением больницы Шамир Асаф А Рофе в Израиле, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Для этого инфекционист рекомендует обзавестись пульсоксиметром – прибором, который определяет уровень насыщения крови кислородом (сатурацию). По ее словам, в медицине существует понятие «счастливая» гипоксия (нехватка кислорода), когда пациент поначалу не замечает снижение сатурации. «Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии – необходимо ехать в больницу», – приводит слова специалиста РИА «Новости».

При легком течении Covid-19 инфекционист рекомендует лечение как при гриппе: покой, теплое питье, а высокую температуру сбивать препаратами на основе парацетамола. При первых же симптомах ОРВИ (высокая температура, кашель, потеря обоняния) Галина Гольцман советует незамедлительно самоизолироваться и как можно скорее сдать тест на коронавирус.

Тель-Авив, Иван Гридин

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