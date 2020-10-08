В России третий день подряд число заболевших Covid-19 превышает 11 тысяч

В России за минувшие сутки выявили 11 493 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, третий день подряд суточный прирост заболевших превышает 11 тысяч человек. За весь период пандемии Covid-19 выявили 1 260 112 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

У 2 954 (25,7%) зараженных не было симптомов заболевания. Суточный прирост в среднем по стране составил 0,9%. За прошедший день заболевших Covid-19 зарегистрировали во всех 85 регионах России.

Больше всего больных коронавирусом выявлено в Москве (+3 323). Затем идут Санкт-Петербург (+461), Московская (+433), Ростовская (+261) и Нижегородская (+234) области.

За сутки коронавирус стал причиной смерти 191 пациента. Самое большое количество умерших от последствий Covid-19 зарегистрировано в Москве – 55, Санкт-Петербурге – 25, а также в Подмосковье и Свердловской области, где скончались по шесть пациентов. За весь период в России умерло 22 056 человек.

7 054 заболевших полностью вылечились и были выписаны из больниц за прошедшие сутки. Число выздоровевших за все время превысило 1 млн человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 49,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 439 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 246 111 человек.

В мире число инфицированных коронавирусом, по данным Университета Джонса Хопкинса, превысило 36 млн человек, скончались почти 1,055 млн зараженных. В тройку стран с наибольшим числом заболевших входят США (7,55 млн), Индия (6,83 млн) и Бразилия (5 млн).

Москва, Зоя Осколкова

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