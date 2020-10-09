Росздравнадзор ответил на сообщение о побочных эффектах лекарства от Covid-19

Росздравнадзор ответил на сообщение о побочных эффектах лекарства от коронавирусной инфекции «Фавипиравир». О побочных эффектах рассказали специалисты Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава. В документе было указано, что у препарата от Covid-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде «моторных нарушений».

В Росздравнадзоре отметили, что сведений о «развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения», относительно «Фавипиравира» не поступало. Ответ был сформирован на основе данных базы «Фармконадзор 2.0», передает РБК.

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, Министерство здравоохранения намеревается внести «Фавипиравир» в список жизненно-важных препаратов. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ФАС совместно с Минздравом будут регулировать цены на препараты от коронавирусной инфекции нового типа.

Москва, Иван Гридин

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