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Пятница, 9 октября 2020, 12:12 мск

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Китай вступил в международную систему распределения вакцин от Covid-19

Китай присоединился к международному объединению по распределению вакцин от коронавирусной инфекции нового типа COVAX. Объединение было образовано Всемирной организацией здравоохранения. Об ассоциации говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, которое опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Это важный шаг, который Китай предпринял для того, чтобы выполнить свои обязательства сделать вакцину от Covid-19 глобальным общественным благом», – отметила Хуа Чуньин. Чиновница указала, что в КНР создано несколько вакцин, которые будут распространяться в мире по справедливости.

Отметим, что в рамках программы COVAX до конца 2021 года в мире предполагается распределить 2 млрд доз различных вакцин от Covid-19. Их производство ляжет на плечи налогоплательщиков из 92 стран.

Пекин, Иван Гридин

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