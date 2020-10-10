Заболеваемость коронавирусом в России растет – плюс 12 846 инфицированных

В России за минувшие сутки выявили 12 846 случаев коронавирусной инфекции. Такой высокий показатель зарегистрирован впервые с начала пандемии. Общее число заболевших выросло до 1 285 084. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

Средний суточный прирост держится на уровне 1%. В пятерку регионов-лидеров по числу новых случаев заражения входят Москва (+4 105), Санкт-Петербург (+501), Московская (+416), Ростовская (+269) и Нижегородская (+257) области.

197 пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки. Наибольшее число летальных случаев зарегистрировано в Санкт-Петербурге (36) и Москве (30). За все время пандемии коронавирус стал причиной смерти 22 454 человек.

Число выздоровевших за все время составило 1 016 202, в том числе 6 781 человек покинули больницы за последний день.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 50,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 648 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 255 789 человек.

В мире, по данным Университета Джона Хопкинса, за весь период выявили 36,8 млн заболевших коронавирусом. Более 1 млн инфицированных скончались. Наибольшее число больных Covid-19 зарегистрировано в США (7,66 млн), Индии (6,97 млн) и Бразилии (5,05 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.10.20

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