Врач назвал тесты на антитела пустой тратой денег

Тесты, которые выявляют наличие антител к коронавирусу, врач назвал пустой тратой денег. Положительный результат не означает, что можно не соблюдать масочный режим. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

«Максимум, что вы узнаете – болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности», – заявил Жемчугов в интервью «Комсомольской правде».

Речь идет о тестах, которые делают в частных лабораториях. Стоимость такого анализа стартует от 970 рублей. По словам инфекциониста, тест на антитела может показать ошибочный результат из-за большого количества тест-систем и разновидностей коронавируса.

«Так что если вы все-таки решились делать тест, нужно сначала разузнать у врача все про него поподробнее, а в идеале – попросить инструкцию и найти там строчку «специфичность». Если показатель специфичности более 99,9% – такому тесту можно доверять», – посоветовал доктор.

При этом знание о наличии защитных белков в крови может быть полезным. Например, если иммунитет будет обнаружен, вакцину от коронавируса можно сделать не раньше чем через год. «В противном случае «навязанный» извне, искусственный иммунитет к вирусу просто-напросто уничтожит ваш собственный… А в остальном тестирование я бы сейчас не рекомендовал делать вообще никому», – заключил специалист.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.10.20

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