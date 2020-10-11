В России заболеваемость коронавирусом бьет рекорд третий день подряд

В России за сутки выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Третий день подряд число новых заболевших превышает максимальные показатели за весь период пандемии. За все время в РФ зарегистрировали 1 298 718 больных Covid-19.

Средний суточный прирост вырос до 1,1%. Наибольшее число инфицированных выявили в Москве (+4 501), Санкт-Петербурге (+528), Московской (+419), Ростовской (+272) и Нижегородской (+262) областях. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

За минувшие сутки подтверждено 149 летальных случаев с коронавирусом. В Москве умерли 35 пациентов, в Санкт-Петербурге – 21. За все время пандемии коронавирус стал причиной смерти 22 597 человек. При этом в штабе уточнили, что накануне скончался 191 больной, вместо 197. Из-за технической ошибки 10 октября были опубликованы неверные данные о смертности в Ямало-Ненецком АО.

Число выздоровевших за все время составило 1 020 442, в том числе 4 240 человек покинули больницы за последний день.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 50,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 476 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 261 921 человек.

В мире, по данным Университета Джона Хопкинса, за весь период выявили 37,2 млн заболевших коронавирусом. 1,07 млн инфицированных скончались. Наибольшее число больных Covid-19 зарегистрировано в США (7,7 млн), Индии (7 млн) и Бразилии (5,08 млн). Россия находится на четвертом месте по числу заболевших.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.10.20

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