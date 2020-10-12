Главный пульмонолог России обозначил сроки окончания пандемии Covid-19

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа продлится еще не менее года. Такое заявление в беседе с «МК» сделал главный пульмонолог Министерства здравоохранения России Сергей Авдеев.

По его словам, прогнозировать развитие ситуации затруднительно. «В плане самой пандемии – не меньше года нам в этих необычных условиях существовать», – констатировал он. Авдеев также добавил, что лечить от Covid-19 стали лучше. «У нас есть новые данные по всем направлениям, отработаны дозы, тактика респираторной поддержки, обоснования по назначению антикоагулянтов. Мы изменили свои подходы ко многим видам терапии», – добавил врач.

По данным на 11 октября, в России за сутки выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Третий день подряд число новых заболевших превысило максимальные показатели за весь период пандемии. За все время в РФ зарегистрировали 1 298 718 больных Covid-19.

Средний суточный прирост вырос до 1,1%. Наибольшее число инфицированных выявили в Москве (+4 501), Санкт-Петербурге (+528), Московской (+419), Ростовской (+272) и Нижегородской (+262) областях. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.10.20

Умирают деканы: украинские ВУЗы уходят на удалёнку. / Украинская элита «обрывает телефоны» в поисках российской вакцины от коронавируса. / За сутки в Свердловской области – 209 случаев Covid-19, 88 пациентов на ИВЛ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»