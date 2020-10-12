Для выхода на плато по коронавирусу России понадобится не менее 10 дней

В ближайшие 10-20 дней в Роспотребнадзоре ожидают выхода на плато по заболеваемости Covid-19. Дело в том, что ограничительные меры начинают действовать только спустя полтора инкубационных периода.

Выход России на плато спрогнозировала заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. «Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября – начале октября», – сказала она.

Часть работающего населения уже перевели на дистанционный режим, а школьники отправились на дополнительные каникулы. Пшеничная также отметила, что россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики.

Однако эффект любых ограничительных мер не будет заметен сразу, должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода. Учитывая, что у коронавируса инкубационный период довольно длительный, темпы прироста новых случаев должны снизиться к концу октября.

За последние сутки в России выявили 13 634 случая коронавирусной инфекции. Это максимальный показатель за все время пандемии. Всего в стране число заразившихся Clovid-19 выросло до 1 298 718 человек. Умерли 22 597 пациентов, а выздоровели более миллиона.

Москва, Зоя Осколкова

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