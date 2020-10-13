ВОЗ считает неэтичной отмену ограничений ради коллективного иммунитета к Covid-19

Достижение коллективного иммунитета к Covid-19 за счет беспрепятственного распространения коронавирусной инфекции нового типа противоречит этике и научному подходу. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве.

«Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии», – подчеркнул он. По словам Гебрейесуса, концепция коллективного иммунитета предполагает, что распространение заболевания прекращается при достаточно большой доле населения с иммунитетом, должна быть основана на массовой вакцинации, а не на свободном распространении инфекции среди населения.

Он также обратил внимание, что проверенных данных о том, как долго сохраняется иммунитет к коронавирусу у переболевших людей нет. По его словам, большенство стран очень далеки от достижения уровня коллективного иммунитета, а долгосрочные последствия Covid-19 для организма пока не изучены до конца.

По словам и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрия Лиознова, коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, передает РИА «Новости».

Женева, Иван Гридин

Женева. Другие новости 13.10.20

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