Эпидемиолог призвал не скрывать недуги перед прививкой от Covid-19

Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции нового типа нельзя скрывать наличие каких бы то ни было заболеваний, подчеркнул замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Нельзя скрывать ситуации, которые были в анамнезе. Это поможет избежать нежелательных реакций после вакцинации», – приводит слова эксперта РИА «Новости».

Как писал «новый День», в начале октября Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук (РАН) приступил к клиническим испытаниям собственной вакцины против коронавируса. Об этом сообщил гендиректор центра член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

Тестирование вакцины стартовало 6 октября в Новосибирске. Глава центра имени Чумакова отметил, что ученые рассчитывают закончить первую и вторую фазы клинических испытаний уже в ноябре и в случае их успешности перейти к третьей фазе.

22 сентября Минздрав РФ разрешил проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова. Отмечалось, что испытания препарата пройдут в Петербурге, Кирове и Новосибирске. В них будут участвовать более 3 тыс. добровольцев.

В августе в России была зарегистрирована вакцина «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанная Научным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. В конце сентября о завершении второго этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса сообщил Новосибирский Центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор». Документы на регистрацию препарата уже поданы.

Москва, Иван Гридин

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