Мурашко готов перевести работающих с Covid-19 медиков на почасовую оплату

Стимулирующие выплаты медикам за работу с зараженными коронавирусом нового типа могут снова начать рассчитывать по часам. Такое заявление сделал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Медики обращались в правительство с пересмотром формата стимулирующих выплат. По их мнению, есть сегодня новые подходы, соблюдающие справедливое распределение в зависимости от количества отработанного времени», – приводит «Интерфакс» слова министра.

Мурашко отметил, что документы для перехода на данную систему находятся в проработке. Ввести почасовую оплату смогут с ноября, заверил глава ведомства.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.20

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