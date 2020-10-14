Ученые заявили о высоком риске для храпунов с Covid-19 оказаться в больнице

Синдром апноэ связан напрямую с угрозой тяжелого протекания коронавирусной инфекции. Такой неутешающий вывод для храпящих людей сделали сотрудники Института молекулярной медицины Финляндии и Хельсинского университета.

Исследователи изучили показатели 305 пациентов с Covid-19. Они выяснили, что что среди тех, кто переносил заболевание в тяжелой форме, 19,3% страдали от апноэ. Связь между этими двумя явлениями подтвердили данные в Финском национальном регистре выписки из больниц, а также перечне причин смерти и Национального регистра инфекционных заболеваний.

Ученые считают, что храп является фактором повышенного риска при заражении коронавирусной инфекцией, независимо от возраста, пола, массы тела, артериального давления и наличия хронических болезней, пишут «Известия».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.10.20

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