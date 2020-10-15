«Мозговой туман», истощение, облысение – ученые назвали симптомы затяжного Covid

В ряде случаев переболевшие Covid-19 люди еще на протяжении месяцев продолжают страдать от симптомов коронавирусной инфекции, хотя в их крови уже нет возбудителя. Такие неутешительные выводы сделали специалисты Национального института здравоохранения Великобритании, сообщает Financial Times.

Такие состояния врачи описывают как «изнурительные», а само явление получило название «затяжной Covid». Ученые отмечают, что некоторые переболевшие еще в начале пандемии люди продолжают страдать от заболеваний головного мозга, легких, сердца, кишечника, печени, кожи и других органов. Среди самых тяжелых проявлений – многомесячное состояние «мозгового тумана» и крайнее истощение. Другие последствия более легкие, например выпадение волос и невозможность ощущать вкус или запах.

Медики указывают и на плавающий характер симптомов. Возникая в одних органах, они через какое-то время затихают, но появляются в других с новой силой. Проанализировав данные 4 млн человек, исследователи выяснили, что до 20% случаев инфицирования коронавирусной инфекцией приводят к осложнениям, длящимся более месяца.

По данным службы общественного здравоохранения Англии, около 10% случаев заболевания Covid-19 в легкой форме дали последствия в виде симптомов, которые проявлялись более месяца.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 15.10.20

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