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Четверг, 15 октября 2020, 16:06 мск

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Ученые обнаружили уникальный маркер для прогнозирования тяжести течения Covid-19

Китайские ученые смогли определить биомаркер, имеющий ключевое значение для прогнозирования течения Covid-19. Они уверены, что что полученные данные помогут разработать лечение на основе собственной иммунной системы каждого отдельно взятого пациента. Лин Чен, Наньшань Чжун и их коллеги из Национального клинического исследовательского центра респираторных заболеваний Китая опубликовали свое исследование в журнале Frontiers in Immunology.

Они провели наиболее полный на сегодняшний день анализ иммунных Т-клеток и В-клеток 23 пациентов с коронавриусной инфекций на трех различных стадиях заболевания.

Ученые установили, что на ранней стадии заражения коронавирусом реакция Т-клеток значительно сокращается и восстанавливается лишь по мере улучшения состояния пациентов. Таким образом, можно спрогнозировать тяжесть течения заболевания. В свою очередь В-клетки, будучи активированными инфекцией, начинают продуцировать антитела. Определение того, какие конкретные цепи задействованы, помогает выявить, какие антитела будут эффективны при лечении.

Пекин, Иван Гридин

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