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Пятница, 16 октября 2020, 08:14 мск

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Врач-биофизик назвала признаки бессимптомного течения Covid-19

Врач-биофизик Нелли Соседова назвала способы для выявления признаков бессимптомного течение коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik. По ее словам, самым простым способом считается иммунохроматографический тест на антитела. «Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», – пояснила специалист.

Наиболее частые симптомы Covid-19 – повышение температуры, слабость, кашель. Однако они проявляются далеко не у всех заразившихся. На бессимптомное течение болезни могут указывать потеря обоняния и изменение вкусового восприятия. Иногда о наличии коронавирусной инфекции свидетельствует краткосрочное повышение температуры тела. Также наличие Covid-19 можно выявить при помощи компьютерной томографии.

По данным на 15 октября, в России за сутки выявили 13 754 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, что почти на 500 меньше по сравнению с предыдущим днем. Общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 1 354 163, темп прироста заболеваемости снизился до 1%. При этом в стране зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за все время пандемии – за сутки скончались 286 пациентов. Всего ковид унес в России жизни 23 491 человека.

Москва, Иван Гридин

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© 2020, РИА «Новый День»

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