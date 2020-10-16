Прирост заболевших коронавирусом в России обновил максимум

За минувшие сутки в России лабораторно подтверждено 15 150 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за все время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 14 октября, тогда выявили более 14 тысяч заболевших Covid-19.

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, новые случаи зарегистрированы во всех регионах страны. Средний суточный прирост сохраняется на уровне 1,1%. Таким образом, нарастающим итогом в России за весь период пандемии выявлено 1 369 313 случая Covid-19.

Самое большое число новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Москве (+5 049). В топ-5 регионов по приросту заболевших также вошли Санкт-Петербург (+647), Московская (+448), Ростовская (+285) и Нижегородская (+285) области. Кроме того, более 200 новых заболевших выявлено в Воронежской (+226) и Свердловской (+219) областях, а также в Красноярском крае (+212).

За последние сутки подтверждено 232 летальных случая. 54 заболевших скончались в Москве, 25 – в Санкт-Петербурге. За весь период по России от последствий Covid-19 умерло 23 723 человека. В то же время 8 485 пациентов были выписаны из больниц, число выздоровевших достигло 1 056 582 человек.

В мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 38,9 млн случаев заболевания Covid-19, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Скончались более 1,09 млн человек, выздоровели более 26,8 млн. Первое место по числу заболевших остается у США (свыше 7,98 млн), на втором месте – Индия (7,37 млн), на третьем – Бразилия (5,16 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.10.20

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