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Пятница, 16 октября 2020, 11:47 мск

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Онищенко рассказал, чем полезны медицинские маски

Бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог, доктор медицинских наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, чем полезно использование медицинской маски.

Он пояснил, что медицинская маска хорошо задерживает частички слюны, которые выделяются при разговоре, чихании или кашле. Тем самым, вирусные частицы, если они содержались в слюне, не проникают за защитный слой маски.

«Дело в том, что у человека при разговоре, дыхании, чихании, кашле вылетают маленькие капли слюны. Их-то маска на себе и задерживает, тем самым останавливая основное количество вирусных частиц, которые выделяет заразный человек», – рассказал он «Парламентской газете».

Геннадий Онищенко уточнил, что медицинская маска не дает 100-процентной гарантии защиты, но она спасает в огромном количестве случаев. Он советует носить маску, как здоровым людям, чтобы снизить риск заражения, так и тем, кто плохо себя чувствует, чтобы обезопасить окружающих.

Москва, Иван Гридин

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