Американские военные подсчитали риски заразиться Covid-19 на борту Boeing

Американские военные опубликовали результаты исследования, целью которого было определить риск заражения Covid-19 на борту дальнемагистральных самолетов Boeing 767 и 777. Как сообщает сообщает AFP, они пришли к выводу, что риск заразиться коронавирусной инфекцией на борту лайнера крайне низок, при условии, что все пассажиры будут соблюдать масочный режим.

Исследование проводили эксперты Транспортного командования армии США (US Transcom) и Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (Darpa) с помощью флуоресцентных индикаторов и датчиков, заменивших пассажиров. Манекен выпускал аэрозоль, который имитировал дыхание больного человека, а датчики фиксировали распространение частиц.

Наиболее опасными с точки зрения заражения оказались места в непосредственной близости от манекеном – по бокам, а также впереди и сзади от него. Эксперты провели приблизительно 300 тестов на земле и в полете, которые показали, что, благодаря новой системе вентиляции 99,7% зараженных частиц удалось устранить буквально за 5 минут, до того как они могли бы достигнуть ближайших пассажиров.

Результаты тестов действительны при условии, что все пассажиры постоянно носят маску и не учитывают риск передачи вируса от инфицированного пассажира, перемещающегося по салону.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.10.20

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