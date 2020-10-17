Заболеваемость коронавирусом в России держится вблизи рекорда: выявлено 14 922 новых случаев

В России за последние сутки выявлено 14 922 новых случаев заболевания коронавирусом в 85 регионах, что немного меньше, чем накануне, когда был зафиксирован рекордный показатель – 15 150. Как говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, больше всего инфицированных в Москве (+4 648), Санкт-Петербурге (+ 659) и Московской области (+458).

Вcего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 384 235 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 065 199. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 53,3 млн тестов на covid-19, в том числе за последние сутки – 523 тысячи. Под медицинским наблюдением остаются 297 219 человек.

За сутки подтверждено 279 летальных случаев с коронавирусом. Больше всего умерших в Москве – 56 человек, Санкт-Петербурге (31) и Ростовской области (11).

По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире число инфицированных коронавирусом достигло 39 160 871 человек. Умерли 1 101 412 заразившихся. За последние сутки выявлено более 406 тысяч новых случаев заражения, что стало рекордным показателем с начала объявленной пандемии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.10.20

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