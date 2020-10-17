Главный иммунолог минздрава РФ определил, кто чаще других заражается covid-19

Подавляющее число россиян (90%) заразились коронавирусом во время отдыха на курортах. Об этом заявил главный аллерголог-иммунолог минздрава РФ, академик РАН Рахим Хаитов.

«90% заболевших сейчас – это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию. Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно», – сказал он в интервью, размещенном на официальном сайте министерства здравоохранения РФ.

По словам академика, «пока нет специфического лекарства, нужно делать то, что нам рекомендует Минздрав – строго соблюдать карантинные меры: маски, перчатки и избегать мест скопления людей».

При этом Хаитов привел в пример Китай. «В Китае только за счёт очень жёсткой дисциплины уже почти нет коронавируса», – пояснил главный аллерголог-иммунолог минздрава РФ.

Москва, Светлана Антонова

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