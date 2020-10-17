Глава Хакасии заразился коронавирусом

Глава Хакасии Валентин Коновалов заразился covid-19. Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики, заболевание руководителя региона коронавирусной инфекцией подтверждено лабораторно.

«Сегодня у меня подтвердился COVID-19. Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально. Работать буду дистанционно, постоянно поддерживаю связь с замами и министрами, совещания планирую проводить в онлайн-режиме. Буду информировать вас о своем самочувствии. Берегите себя!» – обратился Коновалов к жителям Хакасии глава республики.

Стоит отметить, что за последние сутки в республике подтверждено 75 новых случаев заболевания коронавирусом, темп прироста за сутки составил 1,4%. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня (R4) составил 1,1, за 7 дней (R7) – 1,2.

Всего в Хакасии зарегистрировано 5373 случая заболевания (показатель на 100 тыс населения 1005,5), в том числе 591 – среди детей. Подтверждено 57 летальных случаев.

Абакан, Светлана Антонова

Абакан. Другие новости 17.10.20

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