российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 18 октября 2020, 13:15 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Число заболевших коронавирусом в России вновь превысило 15 тысяч

В России за минувшие сутки выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, из них 3 996 (26,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением covid-19.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+4 610), Санкт-Петербурге (+674) и Московской области (+460). Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая (+1,1%) заболевания covid-19 в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 1 070 576.

Данные о заболеваемости коронавирусом в регионах РФ на 18.10

За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев с коронавирусом. Больше всего умерших в Москве (+52), Санкт-Петербурге (+15) и Ростовской области (+9). Всего погибли от инфекции 24 187 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 53,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки – 544 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 304 284 человека.

Накануне сообщалось, что число новых случаев заражения в России за сутки опустилось ниже 15 тысяч и составило 14 922. Днем ранее был зафиксирован суточный рекорд заболеваемости – 15 150.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.20

Официальное число заразившихся ковидом в Крыму превысило 7 тысяч. / В Челябинской области за сутки скончались 7 зараженных коронавирусом. / В Москве еще один торговый центр попался на нарушении масочного режима. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Глава Хакасии заразился коронавирусом

Главный иммунолог минздрава РФ определил, кто чаще других заражается covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России держится вблизи рекорда: выявлено 14 922 новых случаев

ФАС обещает двукратное снижение цены на лекарство от covid-19

Американские военные подсчитали риски заразиться Covid-19 на борту Boeing

В Сербии ужесточен масочный режим

Словения закрывается на карантин

Онищенко рассказал, чем полезны медицинские маски

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,