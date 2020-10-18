Число заболевших коронавирусом в России вновь превысило 15 тысяч

В России за минувшие сутки выявлено 15 099 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах, из них 3 996 (26,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением covid-19.

Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Москве (+4 610), Санкт-Петербурге (+674) и Московской области (+460). Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 399 334 случая (+1,1%) заболевания covid-19 в 85 регионах, число выписанных пациентов увеличилось до 1 070 576.

За последние сутки подтверждено 185 летальных случаев с коронавирусом. Больше всего умерших в Москве (+52), Санкт-Петербурге (+15) и Ростовской области (+9). Всего погибли от инфекции 24 187 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 53,8 млн тестов на коронавирус, за последние сутки – 544 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 304 284 человека.

Накануне сообщалось, что число новых случаев заражения в России за сутки опустилось ниже 15 тысяч и составило 14 922. Днем ранее был зафиксирован суточный рекорд заболеваемости – 15 150.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.10.20

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