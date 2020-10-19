российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 19 октября 2020, 10:10 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Мадуро заявил о поставках из России препарата от Covid-19

В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир», предназначенного для лечения коронавирусной инфекции нового типа, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал VTV.

«Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», – сказал он. Венесуэльский лидер отметил, что препарат эффективен при лечении «тяжелых» пациентов. По словам Мадуро, граждане Венесуэлы будут получать это лекарство бесплатно.

Напомним, 2 октября в Венесуэлу поступила партия российской вакцины «Спутник V» для клинических испытаний. Мадуро заявил, что в испытаниях вакцины примут участие его сын и старшая сестра.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 19.10.20

Мэр Нового Уренгоя выздоровел от «непредсказуемой и коварной» болезни. / Посольство США в Киеве запретило Украине закупать российскую вакцину от коронавируса. / Белград могут закрыть на карантин. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Забайкалье «разобщение детей» снизит риски заражения Covid-19

Ученые заявили, что глюкометр способен выявить наличие Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России вновь превысило 15 тысяч

Глава Хакасии заразился коронавирусом

Главный иммунолог минздрава РФ определил, кто чаще других заражается covid-19

Заболеваемость коронавирусом в России держится вблизи рекорда: выявлено 14 922 новых случаев

ФАС обещает двукратное снижение цены на лекарство от covid-19

Американские военные подсчитали риски заразиться Covid-19 на борту Boeing

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,