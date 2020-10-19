Мадуро заявил о поставках из России препарата от Covid-19

В Венесуэлу из России прибыли несколько тысяч доз препарата «Авифавир», предназначенного для лечения коронавирусной инфекции нового типа, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает телеканал VTV.

«Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни», – сказал он. Венесуэльский лидер отметил, что препарат эффективен при лечении «тяжелых» пациентов. По словам Мадуро, граждане Венесуэлы будут получать это лекарство бесплатно.

Напомним, 2 октября в Венесуэлу поступила партия российской вакцины «Спутник V» для клинических испытаний. Мадуро заявил, что в испытаниях вакцины примут участие его сын и старшая сестра.

Каракас, Иван Гридин

Каракас. Другие новости 19.10.20

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