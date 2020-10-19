Ученые заявили, что глюкометр способен выявить наличие Covid-19

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего предложили использовать для диагностики коронавирусной инфекции обыкновенные глюкометры. В ходе клинических испытаний было установлено, что аппарат способен выявить вирус SARS-CoV-2 в слюне пациента в течение часа со 100-процентной точностью и отличать инфицированные образцы от нецелевых антигенов.

Оказалось, что уровень сахара в крови напрямую связан с концентрацией вирусного белка в слюне. По оценкам специалистов, такой тест можно использовать в домашних условиях, а сама технология применима для диагностики других заболеваний, пишут "Известия".

Москва, Иван Гридин

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