Прирост больных Covid-19 в России обновил максимум – выявлено 16 319 случаев заражения

За минувшие сутки в России выявили 16 319 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это максимальный показатель за весь период пандемии. Смертность также остается на высоком уровне – за последний день скончались 269 больных Covid-19. Об этом сообщает оперштаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев заражение новой инфекцией достигло 1 431 635. Отмечается, что у 4 664 (28,6%) не было никаких симптомов заболевания. Средний суточный прирост – 1,2%. Ни одного больного не было выявлено на Чукотке, также низкие показатели на Кубани и в Чечне.

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (+4 999), Санкт-Петербурге (+695), Московской (+426), Нижегородской (+366), Ростовской (+353) областях и в Алтайском крае (+305). Еще в пяти регионах количество новых заболевших превысило две сотни – ЯНАО (+288), Красноярский край (+265), Свердловская (+258), Архангельская (+256) и Воронежская (+241) области.

За минувшие сутки скончались 269 человек с Covid-19. Большее число умерших было зафиксировано за все время лишь дважды. В Москве жертвами пандемии стали 49 пациентов, в Санкт-Петербурге – 38, в Ростовской области – 13, в Московской – 12 и 10 в Дагестане. Всего в стране от коронавируса умерли 24 635 человек.

За прошедший день выздоровели 9 704 пациента, с начала пандемии – 1 085 608 человек.

В мире число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции превысило 40 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Умерли более 1,11 млн человек, выздоровели свыше 27,7 млн человек. Самое большое число заражений по-прежнему зафиксировано в США (свыше 8,21 млн), Индии (7,59 млн) и Бразилии (5,25 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.10.20

От коронавируса умерли еще девять человек. В списке жертв уже 708. / Курганцев, переболевших коронавирусом, просят стать донорами плазмы. / В США утилизировали 45 российских аппаратов ИВЛ. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»