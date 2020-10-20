В Сингапуре научились выявлять коронавирус в выдыхаемом воздухе

Ученые из Сингапура создали тест, который позволит за короткое время определить наличие у человека коронавирусной инфекции нового типа по дыханию. Такое заявление сделали исследователи из компании Breathonix.

«Первые клинические испытания охватили 180 пациентов из национального центра инфекционных заболеваний. Точность исследований составляет 90%. В ближайшее время новый тест будет опробован еще на 600 волонтерах», – сообщает ТАСС со ссылкой на разработчиков.

Отмечается, что новый тест могут использовать люди без специальной медподготовки, а диагностику с его помощью можно проводить в оживленных местах, например, в аэропортах. Результат станет известен буквально через несколько минут.

Сингапур, Иван Гридин

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