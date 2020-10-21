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Среда, 21 октября 2020, 09:47 мск

Новости Пандемия коронавируса

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В Роспотребнадзоре назвали фактор риска для заражения коронавирусом

Переохлаждение организма может снизить иммунитет, повысив риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе и коронавирусной инфекцией нового типа, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что в связи с этим следует внимательно относиться к температурному режиму в помещениях и следить за исправной работой отопительных систем, оборудования и нагревательных приборов.

Так, в игровых комнатах младшей, средней и старшей групп детсадов температура должна быть 21-23° С, в спальных – 19-20 °С, в классах школ – 18-24°C, в палатах лечебно-профилактических учреждений – 20-26 °С, в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – не ниже 20 °C, в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 20-22 °С, уточнили в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

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