Перчатки не помогают защититься от коронавируса

Перчатки не помогают в борьбе с распространением коронавируса, потому что россияне не умеют их носить и утилизировать правильно. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

По его мнению, гораздо эффективнее как можно чаще обрабатывать руки антисептиком. «Основной путь передачи вируса (90%) – воздушно-капельный, и только 10% – контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют», – цитирует профессора «Интерфакс».

Для того чтобы перчатки защищали, их нужно правильно снимать и утилизировать. Сейчас же многие снимают перчатки и кладут их в карман, чтобы затем вновь надеть. «Если бы все правильно пользовались: когда надевали, не касались лица, снимали их, не касаясь поверхностей перчаток, и утилизировали в специальные мусорные контейнеры, это было бы идеально, но далеко не все же так поступают, – пояснил эксперт. – Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски».

Чуланов считает очень важно носить маски и обрабатывать руки антисептиком, а ношение перчаток он назвал избыточной мерой.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.10.20

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