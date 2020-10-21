Антисептики для полости рта оказались способны инактивировать коронавирус

Ученые выяснили, что антисептики для полости рта хорошо борются с коронавирусом. Исследование провели сотрудники Медицинского колледжа Пенсильвании. Оказалось, что некоторые жидкости для полоскания рта способны инактивировать коронавирусы.
Эксперты отмечают, что многие косметические и лечебно-профилактические оральные антисептики могут оказаться полезными для снижения вирусной нагрузки после заражения и уменьшать распространение коронавируса в организме.
По словам иммунолога Крейга Мейерса, тестирование методов полоскания носоглотки в лабораторных условиях доказало способность инактивации инфекции вирусных образований, схожих с Covid-19. Многие средства для полости рта инактивировали более 99,9% вируса всего за 30 секунд контакта.
Как напоминает «Медикфорум», врачи часто советуют при первых симптомах простуды и болях в горле полоскать горло, что позволяет предотвратить воспалительные процессы в носоглотке и избежать тяжелого течения заболевания. Специалисты рекомендуют полоскать горло не реже пяти раз в сутки. «Классическим» растворами для полоскания являются солевой, содовый и раствор из прополиса.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 21.10.20
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