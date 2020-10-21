российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 октября 2020, 17:04 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Антисептики для полости рта оказались способны инактивировать коронавирус

Ученые выяснили, что антисептики для полости рта хорошо борются с коронавирусом. Исследование провели сотрудники Медицинского колледжа Пенсильвании. Оказалось, что некоторые жидкости для полоскания рта способны инактивировать коронавирусы.

Эксперты отмечают, что многие косметические и лечебно-профилактические оральные антисептики могут оказаться полезными для снижения вирусной нагрузки после заражения и уменьшать распространение коронавируса в организме.

По словам иммунолога Крейга Мейерса, тестирование методов полоскания носоглотки в лабораторных условиях доказало способность инактивации инфекции вирусных образований, схожих с Covid-19. Многие средства для полости рта инактивировали более 99,9% вируса всего за 30 секунд контакта.

Как напоминает «Медикфорум», врачи часто советуют при первых симптомах простуды и болях в горле полоскать горло, что позволяет предотвратить воспалительные процессы в носоглотке и избежать тяжелого течения заболевания. Специалисты рекомендуют полоскать горло не реже пяти раз в сутки. «Классическим» растворами для полоскания являются солевой, содовый и раствор из прополиса.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.10.20

Защита от коронавируса и гриппа: в России разрабатывают вакцину двойного действия. / Чехия вводит полный локдаун из-за коронавируса. / В Челябинске образовались очереди к патологоанатомам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Чехия вводит полный локдаун из-за коронавируса

Перчатки не помогают защититься от коронавируса

«Морочат голову всей стране…» Жириновский жестко раскритиковал врача-телеведущего Мясникова

В Сербии растет заболеваемость коронавирусом

В Новосибирской области вводят коронавирусные ограничения

В Роспотребнадзоре назвали фактор риска для заражения коронавирусом

В Сингапуре научились выявлять коронавирус в выдыхаемом воздухе

Прирост больных Covid-19 в России обновил максимум – выявлено 16 319 случаев заражения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Наука, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая, Эпидемии,