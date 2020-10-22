Минобрнауки не станет расселять студентов из общежитий из-за Covid-19

Министерства образования и науки не планирует расселять студентов вузов из общежитий из-за эпидемии коронавирусной инфекции нового типа, рассказал «Известиям» глава ведомства Валерий Фальков.

По словам министра, решения принимаются исходя из сложившейся в регионах ситуации. «Мы еще весной поняли, что это нужно делать только на уровне университетов, а может, и факультетов», – пояснил Фальков, добавив, что на сегодняшний день до 40% студентов обучаются дистанционно.

Глава ведомства отметил, что ряде общежитий сложилась «непростая ситуация» по заболеваемости Covid-19, но массовых вспышек по стране нет. По словам Фалькова, заболевших изолируют, устанавливают, с кем они контактировали в последнее время и в зависимости от ситуации изолируют комнату, блок, или этажи и дезинфицируют их. «Самое удивительное, что на конец октября у нас есть студенческие общежития, где нет ни одного случая заболевания. Я был сам удивлен этому, общаясь с ректорами», – добавил глава Минобрнауки.

В начале октября на фоне роста числа заражений столичные вузы начали частично переходить на дистанционное обучение. По словам замминистра Петра Кучеренко, ведомство не обсуждает идею полного перевода студентов на удаленку.

Москва, Иван Гридин

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