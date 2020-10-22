В России прибавилось почти 16 тысяч больных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено 15 971 заболевших коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с Covid-19. У 4 116 (25,8%) инфицированных не было симптомов заражения. Таким образом, число лабораторно подтвержденных случаев за все время составило 1 463 306.

Суточный прирост в среднем по стране остается на уровне 1,1%. Меньше всего заболевших выявили в Ненецком АО и Чечне (+0,2%), а также в Дагестане и на Чукотке (+0,5%).

Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве (+4 413), Санкт-Петербурге (+697), Московской (+462), Нижегородской (+354) и Ростовской (+297) областях.

За сутки в России от коронавируса умерли 290 человек. Больше всего летальных случаев от Covid-19 зафиксировано в Москве (66), Санкт-Петербурге (24) и Ростовской области (14). За весь период пандемии в стране скончались 25 242 пациента с коронавирусом.

За прошедший день из больниц выписали 11 428 выздоровевших. Число излечившихся от инфекции достигло 1 107 988.

В мире выявили более 41 млн случаев коронавирусной инфекции, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции стали 1,13 млн человек, 28 млн удалось победить болезнь. Самое большое число случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в США (свыше 8,3 млн), Индии (7,7 млн) и Бразилии (5,29 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.10.20

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