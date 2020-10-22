Министр здравоохранения ушел на самоизоляцию из-за заболевшего родственника

Глава Минздрава Михаил Мурашко переходит на удаленный режим работы. Дело в том, что у одного из членов семьи министра выявили коронавирус. Об этом сообщил помощник Мурашко Алексей Кузнецов.
Глава Минздрава чувствует себя хорошо, но был вынужден уйти на самоизоляцию. Положительный результат показал повторный ПЦР-тест на Covid-19 у одного из членов семьи министра, передает «Интерфакс».
«Решение о самоизоляции принято в целях защиты здоровья сотрудников министерства. На публичных мероприятиях представлять Минздрав будет первый заместитель Игорь Каграманян», – сообщил Кузнецов.
Ранее из-за болезни отца на удаленную работу уходила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 22.10.20
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