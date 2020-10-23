В России изменят механизм выплат работающим с Covid-19 врачам

Российское правительство в следующем году продолжит финансировать федеральные доплаты врачам за работу с заразившимися коронавирусной инфекцией пациентами, однако для этого будет изменен механизм начислений. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в кабмине.

Специальные доплаты для медиков, работающих с Covid-19, появились в апреле по инициативе президента России Владимира Путина. Изначально они действовали три месяца, но этот срок не раз продлевали. По данным издания, начисления будут осуществлять совместно Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов.

Газета пишет, что в кабмине считают, что новый подход к администрированию выплат позволит избежать дальнейших конфликтов между властями и получателями денежных средств. Ранее о возможном продлении федеральных доплат на 2021 год рассказал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, на это предусмотрены средства в резервном фонде.

Москва, Иван Гридин

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