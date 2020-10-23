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Пятница, 23 октября 2020, 10:13 мск

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В Минздраве напомнили о бесполезности антибиотиков в борьбе с Covid-19

Главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов призвал не использовать антибиотики для лечения или профилактики Covid-19, так как эти препараты борются с бактериями, но не с вирусами. Эксперт пояснил, что микроорганизмы могут стать устойчивыми к антибиотикам, в результате лечить вызванные ими инфекции станет очень сложно, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Любые антибиотики не действуют на вирусы, включая коронавирус. Антибиотики также не работают для так называемой профилактики возможных бактериальных осложнений при вирусных инфекциях, включая новую коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Козлов.

Он по сетовал на то, что в российских аптеках наблюдается повышенный спрос на противомикробные препараты. По его словам, нередко бывает, что граждане покупают их впрок, а нередко самостоятельно принимают антибиотики «для профилактики». В итоге обитающие в полости рта и кишечнике микроорганизмы, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут устойчивы к антибиотикам. В результате при развитии бактериальных осложнений на фоне другого заболевания, лечить их будет крайне сложно.

Роман Козлов призвал не принимать антибиотики без назначения врача. «Отдельно обращаюсь к коллегам-фармацевтам и провизорам с просьбой не отпускать антибиотики без рецептов нашим пациентам», – подчеркнул микробиолог.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.10.20

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