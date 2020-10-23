В аэропортах России коронавирус будут выявлять по кашлю

В российских аэропортах может появиться система распознавания наличия коронавируса по кашлю. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

Над системой работает компания из Национальной технологической инициативы (НТИ). «Мы смотрим еще несколько очень интересных решений, например, которые мониторят то, как вы кашляете, звук кашля. Это решение позволяет вам аргументировано пойти к врачу, на самой ранней стадии определить наличие Covid-19», – сообщил Песков.

По его словам, подобной разработкой занимаются швейцарские специалисты, а также российская компания. «Мы надеемся, что она тоже достаточно быстро, в течение нескольких месяцев свое решение на рынок выведет. Сейчас идет обсуждение с «Аэрофлотом» о начале тестирования решения в одном из аэропортов», – рассказал представитель президента.

Кроме того, Песков сообщил о других инновациях, которые «не были разработаны специально для пандемии, но оказались крайне востребованы в сложившихся условиях.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.10.20

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