Врач рассказал, как распознать у себя коронавирус

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как определить наличие коронавируса в организме. По словам врача, тесты на определение инфекции нужно делать в строго определенное время, иначе они теряют смысл. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Все зависит от дня болезни. Если человек только-только контактировал с больным и сам начинает заболевать, то надо делать тест ПЦР. Берется мазок, и мы смотрим, есть ли вирусная инфекция, очаги начала размножения, антигенный состав этого коронавируса», – объяснил инфекционист.

Тест ПЦР делают двумя способами: либо через носоглотку, либо через ротоглотку. При этом результаты анализов могут отличаться. «Более достоверный результат дает тест, если мазок берут из ротоглотки и из носоглотки и смешивают их в одной пробирке», – добавил Тимаков.

Проверку на антитела нужно делать через две недели после начала болезни. «Сразу сдавать кровь на антитела бессмысленно и бесполезно абсолютно. Антитела начинают формироваться на 7-10-й день болезни. Сначала формируется иммуноглобулин М, а потом через 2-3 недели начинает формироваться иммуноглобулин G, – отметил врач. – В начале болезни сдается только иммуноглобулин М и ПЦР из носа, если это меньше 7 дней болезни. Чтобы узнать, болел человек ранее или нет, сдается иммуноглобулин G».

После выздоровления определить, выделяет ли организм вирус во внешнюю среду или нет, поможет вновь тест ПЦР. «Если активного выделения вируса нет, то человек является незаразным», – заключил врач.

Ранее Евгений Комаровский назвал главным симптомом коронавируса потерю чувства вкуса и обоняния. Такой симптом может появляться и при гриппе, но он обусловлен заложенностью носа. «А при коронавирусе насморка на копейку, а обоняния нет», – отметил Комаровский.

При этом определить бесспимптомное течение болезни самостоятельно невозможно, нужно делать теста на инфекцию. Обычный мазок ПЦР ничего не покажет, поэтому следует сдавать кровь на антитела, пояснил профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Москва, Зоя Осколкова

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