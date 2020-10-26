Бессимптомность Covid-19 объяснили толерантностью иммунитета

Рост числа бессимптомных носителей коронавируса может быть связан не с сильным иммунитетом населения, а с толерантностью к инфекции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специалистов.

Такой феномен зафиксирован при туберкулезе, холере и других инфекциях, а случаи пациентов с толерантностью к Covid-19 уже подтвердили специалисты Колледжа легочной медицины и реанимации китайской больницы общего профиля в Пекине.

Так, например, у ряда пациентов старшего поколения тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции нового типа, но несмотря на наличие диагнозов, повышающих риск тяжелого протекания болезни (диабет, гипертония), ключевых симптомов ОРВИ выявлено не было. При этом наличие вируса в организме подтверждалось на протяжении 50 дней и более.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.10.20

Суточное число заболевших коронавирусом продолжает расти. / Роспотребнадзор рассказал о влиянии вакцины от Covid-19 на половые железы. / Губернатор Иркутской области ушел на самоизоляцию из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»