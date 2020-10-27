В мире есть неуязвимые для коронавируса люди

Ученые обнаружили, что некоторые люди не заражаются коронавирусной инфекцией даже при многократном контакте с больными. Специалисты не могут объяснить причину такой резистентности.

Есть определенная группа лиц, неуязвимых для Covid-19, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян на форуме «Здоровое общество 2020». Такие люди не заболевают при контакте с больными, причем именно с вирусовыделителями.

Тотолян отметил, что ученые не могут определить биомаркеры такой устойчивости. При этом явление не объясняется соблюдением противоэпидемиологических мер и использованием средств индивидуальной защиты.

По данным оперштаба, в России за сутки выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 320 пациентов – это рекордный показатель за весь период пандемии. Общее число заболевших достигло 1 547 774, из них 1 158 940 человек выздоровели. С начала пандемии в РФ от последствий Covid-19 умерли 26 589 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.10.20

В российской больнице больных с Covid-19 кладут на лестницы – мест нет даже в коридорах. Чиновники признали нехватку коечного фонда. / Пациентов из перепрофилированных под Covid-19 госпиталей обещали перевести в другие больницы. / «Если мы не справимся...» Попова не исключила новых ограничений из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»