В Британии посоветовали умерить оптимизм относительно вакцины от Covid-19

Вакцины от Covid-19 первого поколения могут вызвать иммунный ответ не у всех, или и лишь уменьшать симптомы заболевания, а не предотвращать заражение. Такое заявление сделала глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от коронавирусной инфекции нового типа Кейт Бингэм.

«Первое поколение вакцин, скорее всего, будет несовершенным, мы должны быть готовы, что они могут не предотвращать заражение, а, скорее, уменьшать симптомы, и даже тогда могут работать не для всех или не на длительный период», – цитирует Бингэм научный журнал Lancet.

По словам главы рабочей группы, на сегодняшний день вакцина от коронавируса – самая ожидаемая в истории человечества. Она также добавила, что сейчас преждевременно говорить появится ли в Великобритании собственного производства или нет. В связи с этим она призвала не испытывать излишнюю уверенность и оптимизм.

Научные советники британского правительства ранее сообщили, что рассчитывают на появлении собственной вакцины уже в начале 2021 года. Они также не исключили, что вакцинация может начаться уже перед Рождеством. Специалисты Бристольского университета по итогам предварительного исследования заявили о безопасности и эффективности создаваемой в Оксфорде вакцины.

Лондон, Иван Гридин

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